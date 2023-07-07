Церковь Покрова Богородицы ремонтируют в Псковском районе
Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в деревне Боровик Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
На данный момент ремонтируют фасад здания, а также выявляют элементы конструктива плохой сохранности.
Угол здания находится в аварийном состоянии, поэтому оценить степень повреждения реставраторы смогут только после удаления обшивки фасада.
Помимо этого, специалисты удалят прогнившие элементы и заменят их на новые. В дальнейшем они заменят поврежденную обшивку наружных стен.
Кроме того, планируется ремонт кровли и восполнение утрат деревянного декора.
Покровский храм является памятником федерального значения. Построен в 1897 году на средства крестьянина Г. А. Ануфриева.