Более четырёх тысяч браков заключили в Псковской области в прошлом году

11:32, 07 июля 2023, ПАИ

Количество браков в Псковской области за 2022 год увеличилось на 27 % по сравнению с позапрошлым годом. Всего в Псковской области за прошлый год зарегистрировали 4 659 браков, сообщили ПАИ в Псковстате.

При этом в городской местности было зарегистрировано 3 622 брака, в сельской – 1037 браков.

Впервые в брак вступили 2 861 мужчина и 2 790 женщин. В среднем на 1000 населения приходится примерно восемь свадеб.

Самым популярным возрастом вступления в брак как у мужчин, так и у женщин стал возраст 25-34 года. В этом возрасте брак заключили 41 % мужчин и 35,4 % женщин. Вторым по популярности заключения брака стал возраст 35-49 лет. Браки в этом возрасте заключили 30,5 % мужчин и 28,5 % женщин. В возрасте 18-24 лет браки заключили 19 % мужчин и 27,9 % женщин, в возрасте 50-59 лет – 5,9 % мужчин и 5,7 % женщин, в возрасте 60 лет и старше – 3,5 % мужчин и 2 % женщин.

Самыми популярными месяцами для свадьбы стали июль, август, сентябрь и октябрь. В июле было зарегистрировано 578 браков, в августе – 567, в октябре – 613. Наибольшее количество зарегистрированных браков пришлось на сентябрь – 628.

В Псковской области в 2022 году родилось 4 316 детей: 2 197 мальчиков и 2 119 девочек. Число рожденных малышей у пар, состоящих в зарегистрированном браке, составило 3 166, или 73,4 %.