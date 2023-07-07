Псковская делегация участвует в агропромышленной выставке в Татарстане
Псковская делегация под руководством председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николая Романова принимает участие в выставке «Всероссийский день поля – 2023» в Татарстане. Об этом ПАИ сообщили в профильном региональном комитете.
Экспозиция развернулась на площади 40 гектаров и традиционно представляет самую современную технику, разработки в области селекции, защиты растений и другие достижения агропрома.
В ходе мероприятия эксперты и участники рынка обсудят направления и задачи развития растениеводства в России.
Кроме того, в рамках выставки состоится Х Открытый чемпионат России по пахоте. Лучшие механизаторы из 40 регионов и других стран примут участие в трактор-шоу и экстремальных гонках на тракторах. На конкурсе племенного дела профессионалы продемонстрируют знания в области воспроизводства стада, содержания и кормления скота. Запланирована развлекательная программа с выступлениями артистов, конкурсами и мастер-классами.
Также на площадке пройдёт Сабантуй – народный татарский праздник окончания весенних полевых работ.
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