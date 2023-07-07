Псковичи могут пройти диспансеризацию в передвижном медкомплексе

20:08, 07 июля 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника продолжает выездную диспансеризацию для взрослых, организованную на передвижном мобильном комплексе. В рамках профилактического обследования в медицинском автобусе псковичи смогут сделать флюорографию. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Медицинский автобус работает с 11:00 до 17:00 на стоянке ТК «Империал».

«Очень удобно! Прямо в медицинском автобусе установлен флюорограф. Можно пройти флюорографию, измерить внутриглазное давление, сделать ЭКГ и другие исследования, которые назначаются с учётом возраста», – отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Кроме того, определённые обследования проводятся в отделении профилактики, расположенном на улице Кузбасской Дивизии, 22б (бывший корпус перинатального центра).

Отметим, обследования проводятся бесплатно в рамках ОМС.