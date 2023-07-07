Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

2 млн рублей направили на ремонт спортзала в Великолукском медколледже

Грант в размере двух миллионов рублей реализуется в Великолукском медицинском колледже. Решением сбора студенческого самоуправления сумму направили на ремонт спортивного зала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В ходе ремонтных работ установят новые окна, специализированные светильники, а также заменят спортивные полы и электрику.

Каждый день руководители колледжа оценивают работу, взаимодействуют с руководством строительной компании для эффективного выполнения условий договора. «Администрация и студенческий совет Великолукского медицинского колледжа высоко оценивают качество работы строителей, их ответственное отношение к выполнению контракта и стремление позитивно откликнуться на предложения, которые идут от образовательного учреждения», – отметили в медколлежде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Россиянам рекомендовали привиться от менингококковой инфекции
07 июля 2023

Чаще всего псковичи выбирают для свадеб четыре месяца в году
07 июля 2023

В РЖД планируют создать вагоны с местами-капсулами
07 июля 2023

Более четырёх тысяч браков заключили в Псковской области в прошлом году
07 июля 2023

Михаил Ведерников и Аркадий Мурылёв обсудили актуальные вопросы для псковского бизнеса
07 июля 2023

Мария Львова-Белова оценила систему сопровождения инвалидов в Псковском центре лечебной педагогики
07 июля 2023

В Струго-Красненском районе заметили разгуливающего по дороге осла
07 июля 2023

Трёхдневный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...