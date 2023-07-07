2 млн рублей направили на ремонт спортзала в Великолукском медколледже

10:13, 07 июля 2023, ПАИ

Грант в размере двух миллионов рублей реализуется в Великолукском медицинском колледже. Решением сбора студенческого самоуправления сумму направили на ремонт спортивного зала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В ходе ремонтных работ установят новые окна, специализированные светильники, а также заменят спортивные полы и электрику.

Каждый день руководители колледжа оценивают работу, взаимодействуют с руководством строительной компании для эффективного выполнения условий договора. «Администрация и студенческий совет Великолукского медицинского колледжа высоко оценивают качество работы строителей, их ответственное отношение к выполнению контракта и стремление позитивно откликнуться на предложения, которые идут от образовательного учреждения», – отметили в медколлежде.