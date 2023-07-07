Рабочий получил серьёзную травму на лесозаводе в Псковской области

10:31, 07 июля 2023, ПАИ

Несчастный случай произошёл на деревообрабатывающем предприятии в Дедовичах. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на производстве от лесозавода. Оператор установок и линий обработки в цеху черновой мебельной заготовки при движении задним ходом на электроштабелере наехал на пиломатериалы», – отметили в инспекции.

В результате столкновения 37-летний работник повредил ногу. Согласно медицинскому заключению травме присвоена тяжёлая степень повреждения. Проводится расследование несчастного случая.