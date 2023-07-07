В Струго-Красненском районе заметили разгуливающего по дороге осла

11:12, 07 июля 2023, ПАИ

Разгуливающего по дороге осла заметили на дороге в Сруго-Красненском районе. Об этом сообщается в группе «Жители Лядской волости» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш недавний знакомец из Струго-Красненского района периодически продолжает разгуливать по дороге, сбегая от хозяйки из деревни Зарябинка в поисках призов зрительских симпатий», - говорится в сообщении. В прошлый раз его видели между деревнями Зовка и Ждани.

По словам местных жителей, осёл охотно берёт угощения, а также с ним можно сфотографироваться. «Согласитесь, ослики достаточно редко встречаются в нашей местности (эпитеты не в счет)», - пошутил автор публикации.

«Мы его тоже сегодня встретили, не давал проехать хулиган», - рассказала одна из подписчиц.