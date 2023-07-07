Великолучанин украл из магазина букет цветов

14:02, 07 июля 2023, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, который похитил букет цветов в одном из магазинов города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на площади Калинина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего гражданина, который похитил из торгового зала букет цветов.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.