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Мария Львова-Белова оценила систему сопровождения инвалидов в Псковском центре лечебной педагогики

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова оценила выстроенную полноценную систему социального сопровождения детей и взрослых с ментальной инвалидностью в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой

Мария Львова-Белова привела один из принципов работы директора учреждения Андрея Царёва: «Нельзя делать за ребёнка то, что он может сделать сам».

Центр даёт возможность детям, в том числе с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, посещать детский сад, учиться в школе. Для каждого готовят специальную индивидуальную программу. Обучают и членов семей, чтобы те избегали гиперопеки, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.

«Работа с детьми начинается ещё по дороге — в автобусах, которые собирают ребят по городу и району. Ребёнка учат находить своё место, не щипать соседа, не кричать — так изучается социальная роль пассажира. Постепенно дети познают и другие жизненно важные роли, получают бытовые навыки. Их учат понимать других людей и общаться, заниматься спортом и творчеством – от рисования и лепки до печати открыток и блокнотов, изготовления значков», – отметила она.

​По её словам, после совершеннолетия у выпускников есть возможность работать в интеграционных мастерских, которые находятся через дорогу. Они там могут создавать сувениры из дерева, выращивать овощи и шить. «Каждому стараются найти задачу по силам. Например, парень с тяжёлой формой ДЦП физически может только нажимать на большую кнопку режущего аппарата. И как он гордится своей миссией, тем, что приносит миру пользу! Кто-то из ребят съезжает от родителей и выбирает сопровождаемое проживание. Такую возможность центр тоже предоставляет», – обратила внимание Мария Львова-Белова.

Она убеждена в том, что такая система сопровождения должна быть везде. Дети с особенностями развития должны получать необходимую помощь и не попадать в интернаты и дома престарелых. «Чтобы жили интересно и максимально полно», – заключила она.

Ранее Мария Львова-Белова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым выразила готовность помочь региону в открытии центра дневного пребывания в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, чтобы родители могли на несколько часов оставить здесь ребёнка с инвалидностью.

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