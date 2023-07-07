Ценообразование ритуальных услуг в регионах сделают прозрачным

11:38, 07 июля 2023, ПАИ

Ценообразование на ритуальные услуги в регионах сделают прозрачным. Об этом изданию «Известия» рассказали источники в Минцифры и подтвердили в Федеральной антимонопольной службе.

Так, каждый субъект РФ должен создать реестр организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг. Эта информация будет размещена на государственных интернет-порталах с указанием стоимости.

Инициативу поддерживают в комитетах Госдумы по ЖКХ и экономической политике. Депутаты считают, что это поможет вывести рынок из тени. «Указанный механизм позволит повысить прозрачность и информированность граждан о предоставляемых услугах, сократит сроки на оформление соответствующих документов», — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.