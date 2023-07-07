В РЖД планируют создать вагоны с местами-капсулами

11:34, 07 июля 2023, ПАИ

От идеи создания вагонов с местами-капсулами в РЖД не отказываются, но перед этим необходимо восстановить производство ранее выпускавшихся вагонов, заменив комплектующие на российские, заявил замглавы РЖД Дмитрий Пегов. Об этом сообщается в Telegram-канале «1520. Всё о ж/д».

«Работа в этом направлении ведётся, но сроки по понятным причинам изменились. Сейчас производители подвижного состава восстанавливают производство вагонов, ранее уже выпускавшихся, но с новыми, полностью российскими комплектующими», – рассказал Пегов РИА Новости.

Ожидается, что в четвёртом квартале будет полностью готов российский двухэтажный поезд, после этого наладится производство и полностью российских капсульных вагонов. «От этой идеи мы не отказываемся», – заключил замглавы РЖД.