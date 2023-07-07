Удар молнии стал причиной пожара в дачном доме в Себежском районе

12:42, 07 июля 2023, ПАИ

Дачный дом загорелся в деревне Павлово Себежского района из-за удара молнии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

6 июля в 13:20 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Павлово. На место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 32 на одной автоцистерне в составе трёх человек и три сотрудника пожарно-спасательной части № 29 на одной автоцистерне в составе трёх человек. Для тушения возгорания специалисты подали два ствола «Б» от автоцистерны.

В результате пожара в дачном доме полностью сгорели кровля и пристроенная веранда.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что если гроза застала граждан в доме, следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, по возможности отключить бытовые электроприборы. Кроме того, во время грозы нельзя растапливать печь или камин.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.