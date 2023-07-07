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Общество

Кабинет медико-психологического консультирования начал работу в Псковской областной больнице

В Псковской областной клинической больнице начал работу кабинет медико-психологического консультирования. В нём бесплатно ведется приём и оказывается психологическая помощь бойцам СВО и их семьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Работу кабинета оценили заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин и представители комитета по здравоохранению Псковской области.

«Время ожидания минимально, помощь оказывается оперативно после обращения. Качество помощи высокое, с каждым пациентом работаем индивидуально и очень внимательно», – подчеркнул главврач больницы Евгений Панферов.

Делегация также высоко оценила работу отделений сосудистой хирургии и общей хирургии.

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