Кабинет медико-психологического консультирования начал работу в Псковской областной больнице

13:30, 07 июля 2023, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице начал работу кабинет медико-психологического консультирования. В нём бесплатно ведется приём и оказывается психологическая помощь бойцам СВО и их семьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Работу кабинета оценили заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин и представители комитета по здравоохранению Псковской области.

«Время ожидания минимально, помощь оказывается оперативно после обращения. Качество помощи высокое, с каждым пациентом работаем индивидуально и очень внимательно», – подчеркнул главврач больницы Евгений Панферов.

Делегация также высоко оценила работу отделений сосудистой хирургии и общей хирургии.