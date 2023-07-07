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Общество

Сохранение объектов всемирного наследия обсудили на форуме в Пскове

Первой из тематических площадок III Межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стала секция «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне».

Фото здесь и далее: ПАИ. На фото почётный член Национального комитета ИКОМОС России Юрий Аврутов

Традиционно площадка собрала интересные доклады и сообщения, позволила обсудить лучшие практики по сохранению и управлению объектами всемирного наследия по СЗФО.

В ходе работы секции были представлены доклады об опыте сохранения и управления как конкретными объектами всемирного наследия, такими как Соловецкий монастырь (Россия), Татевский монастырь (Армения) и Стеллинг ван Амстердам (Нидерланды), так и претендентами на включение в Список Всемирного наследия – село Вятское Ярославской области.

На фото и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный

Значительная часть представленных исследований была посвящена теоретическим основам: истории формирования реставрационных моделей, нормативно-правовым аспектам работы, инструментам сохранения выдающейся универсальной ценности объектов и концептуальными проектами музеефикации.

Кроме того, коллеги поделились опытом организации и реставрации исторических артефактов из древесины, опытом и методами сохранения особо ценных памятников истории и культуры на примере Пскова.

На фото заместитель директора – начальник отдела «Служба управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» Мария Лисенкова

Отдельно организаторы поблагодарили участников и слушателей первой площадки форума за активную работу и большую вовлеченность. Они отметили, что на полях форума сложились интересные дискуссии, позволившие обсудить сложные, требующие всестороннего обсуждения вопросы.

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