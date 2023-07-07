Сохранение объектов всемирного наследия обсудили на форуме в Пскове

12:05, 07 июля 2023, ПАИ

Первой из тематических площадок III Межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стала секция «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне».

Традиционно площадка собрала интересные доклады и сообщения, позволила обсудить лучшие практики по сохранению и управлению объектами всемирного наследия по СЗФО.

В ходе работы секции были представлены доклады об опыте сохранения и управления как конкретными объектами всемирного наследия, такими как Соловецкий монастырь (Россия), Татевский монастырь (Армения) и Стеллинг ван Амстердам (Нидерланды), так и претендентами на включение в Список Всемирного наследия – село Вятское Ярославской области.

Значительная часть представленных исследований была посвящена теоретическим основам: истории формирования реставрационных моделей, нормативно-правовым аспектам работы, инструментам сохранения выдающейся универсальной ценности объектов и концептуальными проектами музеефикации.

Кроме того, коллеги поделились опытом организации и реставрации исторических артефактов из древесины, опытом и методами сохранения особо ценных памятников истории и культуры на примере Пскова.

Отдельно организаторы поблагодарили участников и слушателей первой площадки форума за активную работу и большую вовлеченность. Они отметили, что на полях форума сложились интересные дискуссии, позволившие обсудить сложные, требующие всестороннего обсуждения вопросы.