Циклон принесёт кратковременные дожди и грозы на Северо-Запад

12:30, 09 августа 2025, ПАИ

Влияние стационарного циклона скажется на погоде Северо-Запада России. Об этом сообщается в метеоцентре «Фобос».

Циклон принесёт кратковременные дожди, местами возможно с грозами. На крайнем севере и северо-востоке региона вероятность осадков будет небольшой.

Днём будет преобладать температура от +19 до +24 градусов.

