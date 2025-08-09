Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Общество

Циклон принесёт кратковременные дожди и грозы на Северо-Запад

Влияние стационарного циклона скажется на погоде Северо-Запада России. Об этом сообщается в метеоцентре «Фобос».

Фото: ПАИ

Циклон принесёт кратковременные дожди, местами возможно с грозами. На крайнем севере и северо-востоке региона вероятность осадков будет небольшой.

Днём будет преобладать температура от +19 до +24 градусов.

Ранее сообщалось, что до +21 градуса прогреется воздух в Псковской области сегодня. В Псковском гидрометцентре также рассказали, ждать ли в августе 30-градусной жары.

09 августа 2025

