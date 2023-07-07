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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва 10 сентября 2023 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

  

Плакат А4

2

4+0

Мелованная

115

1000

6

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

15000

2.90

 

Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.

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