Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва 10 сентября 2023 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Плакат А4
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
115
|
1000
|
6
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
15000
|
2.90
|
Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.
НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>