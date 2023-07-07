Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области

13:56, 07 июля 2023, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва 10 сентября 2023 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Плакат А4 2 4+0 Мелованная 115 1000 6 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 15000 2.90

Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.