Чаще всего псковичи выбирают для свадеб четыре месяца в году

12:06, 07 июля 2023, ПАИ

Чаще всего псковичи выбирают для свадеб четыре месяца в году. Как сообщили ПАИ в Псковстате, самыми «свадебными» месяцами в прошлом году стали июль, август, сентябрь и октябрь.

В июле зарегистрировано 578 браков, в августе – 567, в октябре – 613. Наибольшее количество зарегистрированных браков пришлось на сентябрь – 628.

Всего в прошлом году в Псковской области было зарегистрировано 4659 браков. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 27%. В городской местности было зарегистрировано 3622 брака, в сельской – 1037 браков.