Больше 26% малышей в Псковской области родилось вне брака

12:08, 07 июля 2023, ПАИ

26,6% малышей в Псковской области в прошлом году родилось вне брака. Такие данные приводит Псковстат.

Всего в прошлом году в регионе родилось 4316 детей: 2197 мальчиков и 2119 девочек. Число рожденных малышей у пар, состоящих в зарегистрированном браке, составило 3166 (или 73,4%).

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Псковской области зарегистрировано 4659 браков. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 27%. В городской местности было зарегистрировано 3622 брака, в сельской – 1037 браков.