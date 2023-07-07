Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

13:48, 07 июля 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Так, один из пожаров 6 июля произошёл на улице Карла Маркса в Гдове в 6:15. В двухэтажном неэксплуатируемом строении огонь повредил пол в одной из комнат. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 11:09 в деревне Линец Пустошкинского района сгорел автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 11:09 в деревне Мельница Пустошкинского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки. Пожарные спасли баню и гараж.

В 16:32 в деревне Павлово Себежского района в дачном доме сгорела кровля по всей площади и пристроенная веранда. Предварительная причина возгорания – грозовой разряд.

7 июля в 4:39 в деревне Морозово Пустошкинского района сгорела баня. Предварительная причина возгорания – неисправность отопительной печи.