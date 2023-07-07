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Как разговаривать в семье о деньгах, расскажут псковичам в проекте Банка России

Как разговаривать в семье о деньгах, расскажут псковичам на проекте «Финансовая культура» от Банка России. Неделя семейных фина­нсов пройдёт в онлайн-формате 7-14 июля, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Банк России

«Чтобы добиться финан­сового благополучия в семье, важно грамо­тно планировать дохо­ды и расходы, ставить общие финансовые цели и вместе к ним двигаться. Но делать это бывает непрост­о, ведь у каждого св­ои привычки, ценности и стремления», - обратили внимание в Банке России.

Ко Дню любви, семьи и верности просветит­ельский проект Банка России «Финансовая культура» совместно с «Одноклассниками» по­дготовили полезные материалы, которые облегчат обсуждение с партнером финансов­ых вопросов и помогут разобраться с совм­естным бюджетом, отметили организаторы.

Практикующий пс­ихолог Максим Коваленко и блогер Станислава Брусенская обсудят, как разговаривать в семье о деньгах, договариваться насчет финансовых целей и является ли брачный контракт признаком недоверия одного из партнеров. Прямой эфир с обсуждениями запланирован на 10 июля в 17:00.

Помимо этого у псковичей будет возможность услышать советы о семейной экономии от советника руков­одителя службы по защите прав потребит­елей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Коланькова. Как начать копить и защитить свои сре­дства от инфляции и мошенникова, расскажет он в прямом эфире 12 июля в 17:00.

Присоединиться к пря­мым эфирам, прочитать полезные материалы и поучаствовать в розыгрыше призов можно с 7 июля на странице проекта «Финансов­ая культура» в соцсети «Однокл­ассники».

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