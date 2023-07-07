Как разговаривать в семье о деньгах, расскажут псковичам в проекте Банка России
Как разговаривать в семье о деньгах, расскажут псковичам на проекте «Финансовая культура» от Банка России. Неделя семейных финансов пройдёт в онлайн-формате 7-14 июля, сообщили ПАИ организаторы.
«Чтобы добиться финансового благополучия в семье, важно грамотно планировать доходы и расходы, ставить общие финансовые цели и вместе к ним двигаться. Но делать это бывает непросто, ведь у каждого свои привычки, ценности и стремления», - обратили внимание в Банке России.
Ко Дню любви, семьи и верности просветительский проект Банка России «Финансовая культура» совместно с «Одноклассниками» подготовили полезные материалы, которые облегчат обсуждение с партнером финансовых вопросов и помогут разобраться с совместным бюджетом, отметили организаторы.
Практикующий психолог Максим Коваленко и блогер Станислава Брусенская обсудят, как разговаривать в семье о деньгах, договариваться насчет финансовых целей и является ли брачный контракт признаком недоверия одного из партнеров. Прямой эфир с обсуждениями запланирован на 10 июля в 17:00.
Помимо этого у псковичей будет возможность услышать советы о семейной экономии от советника руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Коланькова. Как начать копить и защитить свои средства от инфляции и мошенникова, расскажет он в прямом эфире 12 июля в 17:00.
Присоединиться к прямым эфирам, прочитать полезные материалы и поучаствовать в розыгрыше призов можно с 7 июля на странице проекта «Финансовая культура» в соцсети «Одноклассники».