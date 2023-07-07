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Общество

Семьи полицейских чествовали в Псковской области

Торжественная встреча, посвящённая Дню семьи, любви и верности, прошла сегодня, 7 июля, в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своём выступлении подчеркнул, что прочная семья – это результат каждодневного тяжкого труда супругов. И именно в доброй семейной атмосфере закладываются лучшие качества человеческой личности. Семья и семейные ценности – важнейший фундамент, на котором строится жизнь человека, добавил он.

С поздравительными словами в адрес полицейских семей выступил председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. Он отметил, что, как показывает практика, наиболее эффективными и ответственными сотрудниками становятся чаще всего люди семейные.

В честь Дня семьи, любви и верности за вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей начальник управления вручил приглашенным полицейским семьям благодарственные письма, цветы и подарки.

Среди них – молодая семья Артёма и Алины Барановых. Оба супруга проходят службу в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. А заключили они свой брак менее года назад.

На фото: семья Барановых

Получила поздравление также многодетная семья Тихановец – Анатолий, Елена, их сыновья Артём и Дмитрий, дочь Анна. Глава семьи – старший лейтенант полиции, инспектор спецприёмника УМВД России по городу Пскову, а супруга – капитан полиции, которая служит в отделении ПДН УМВД России по Псковской области.

На фото: семья Тихановец

Семья Пограновских в этом году отмечает серебряную свадьбу – 25 лет совместной жизни. Игорь Пограновский – подполковник полиции, служит в ОВД с июля 1998 года, а с 2016 года возглавляет отдел участковых уполномоченных УМВД России по городу Пскову. Светлана Пограновская – майор юстиции в отставке, с 1993 года ведёт профессиональную деятельность в органах внутренних дел, сейчас работает в штабе УМВД.

На фото: семья Пограновских

Елена Иванова, майор юстиции в отставке, ведущий специалист по связям с общественностью УМВД России по городу Пскову, и Игорь Иванов, звукорежиссер культурного центра УМВД, сегодня отмечают ещё и 39-ю годовщину совместной жизни.

На фото: семья Ивановых

Отметим, что в настоящее время всего в органах внутренних дел области 148 полицейских семей (оба супруга – сотрудники полиции), 84 многодетные семьи, 77 семей с многолетним стажем супружеской жизни.

Кроме того, торжественные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, с участием членов Общественных советов при ОМВД состоялись сегодня и в других полицейских подразделениях, а также территориальных органах внутренних дел области на районном уровне.

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