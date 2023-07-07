Возможность газификации 300 домов появилась в островской деревне

13:27, 07 июля 2023, ПАИ

Возможность газификации 300 домовладений появилась в деревне Смоленка Островского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В рамках догазификации специалисты построили распределительные сети общей протяженностью один километр, которые создали возможность для подключения к природному газу около 300 домовладений с учётом перспективного строительства.

«В настоящее время в работе «Газпром газораспределение Псков» находятся 24 договора на догазификацию, большинство заявителей дополнительно заключили с нами комплексные договоры на проведение работ по газификации в том числе в границах земельного участка», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.