Детскую площадку демонтируют на улице Никольской в Псковском районе

17:38, 07 июля 2023, ПАИ

Детскую площадку, расположенную на улице Никольской, 1 в Борисовичах Псковского района, в ближайшее время демонтируют. Об этом заявил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом ПАИ.

На неудовлетворительное состояние детской площадки во дворе дома на улице Никольской, 1 ранее обратили внимание псковичи. Подписчица группы «Инцидент. Псков» в соцсети «ВКонтакте» жаловалась на облупленную краску на детских качелях. «Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за ремонт детской площадки, УК или застройщик. Никольская 1, площадка просто в безобразном состоянии», – отмечала местная жительница.

В управляющей компании «Псковжилсервис» подтвердили, что площадка находится в их ведении. «Будем убирать. Её уже нельзя ремонтировать – только демонтировать», – подчеркнул Андрей Тарасов и добавил, что это произойдёт в ближайшее время. Вопрос по оборудованию новой площадки пока находится в стадии решения, уточнил Андрей Тарасов.