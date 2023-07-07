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Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе 8 июля

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдёт 8 июля в Усвятском районе. В этом году фестиваль будет посвящён купальским традициям, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Праздничные гуляния традиционно пройдут на поляне перед домом усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой в деревне Церковище. Перед зрителями выступят фольклорные коллективы Псковской области и гости из Санкт-Петербурга: фолк-поп группа «ЙОГА» (руководитель Евгения Винд) и фольклорный ансамбль «Старая деревня» (руководитель Алина Матросова). Хореографические коллективы «Энергия» (Красногородск) и «Журавушка» (Усвяты) украсят праздник номерами. На традиционном конкурсе «Складчина» участники фестиваля презентуют свои конкурсные блюда, приготовленные по старинным рецептам.

«В этот день в Церковище приедет ученица Ольги Сергеевой, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. У гостей фестиваля будет возможность вживую услышать невероятный голос певицы, узнать о жизни и творчестве уникальной исполнительницы Ольги Сергеевой из уст ее последовательницы», – подчеркнули в пресс-службе.

В завершение фестиваля фольклорные коллективы соберутся в хоровод и исполнят купальскую песню из репертуара Ольги Сергеевой «Червонная роза, не стой ле дороги».

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