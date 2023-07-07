Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в выходные дни
В группе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» опубликовали график работы медучреждения на выходные дни, 8 и 9 июля.
8 июля поликлиники №1, №2 и №3 будут работать по графику рабочей субботы, с 8:00 до 16:00. Псковичи смогут попасть на приём к терапевту, вызвать медицинскую бригаду и сделать вакцинацию по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.
С 8:00 до 13:00 будет работать хирургический кабинет и женская консультация в поликлинике №3 (ул. Индустриальная, 8).
9 июля медучреждения будут работать по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00. Дежурная поликлиника: структурное подразделение - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, д. 19).
В этот день будут осуществляться:
- приём терапевта;
- прием и обслуживание вызовов всех трех подразделений;
- медицинские бригады;
- вакцинация по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.
В поликлинике отметили, что по всем вопросам можно обращаться по телефону 299-028 и в соцсети медучреждения.
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