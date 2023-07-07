Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в выходные дни

16:29, 07 июля 2023, ПАИ

В группе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» опубликовали график работы медучреждения на выходные дни, 8 и 9 июля.

8 июля поликлиники №1, №2 и №3 будут работать по графику рабочей субботы, с 8:00 до 16:00. Псковичи смогут попасть на приём к терапевту, вызвать медицинскую бригаду и сделать вакцинацию по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.

С 8:00 до 13:00 будет работать хирургический кабинет и женская консультация в поликлинике №3 (ул. Индустриальная, 8).

9 июля медучреждения будут работать по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00. Дежурная поликлиника: структурное подразделение - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, д. 19).

В этот день будут осуществляться:

приём терапевта;

прием и обслуживание вызовов всех трех подразделений;

медицинские бригады;

вакцинация по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике.

В поликлинике отметили, что по всем вопросам можно обращаться по телефону 299-028 и в соцсети медучреждения.