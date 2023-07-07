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Культура

Три бесплатных концерта с солистами Мариинки смогут посетить гости фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское»

Три бесплатных концерта с солистами Мариинского театра смогут посетить гости фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил продюсер фестиваля, генеральный директор национальной оперной премии «Онегин», заслуженный артист России Игорь Тарасов.

Фото ПАИ

«Уверен, что все, кто выберется в Михайловское в выходные, получат большое удовольствие. В наших концертах примут участие ведущие, я бы даже сказал, звёздные солисты Мариинского театра, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко», – уточнил Игорь Тарасов.

Двухдневный музыкально-поэтический фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» пройдёт на территории Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» (на поляне в Михайловском) 8 и 9 июля. 

Благодаря формату open air количество посетителей фестиваля не ограничено. Кроме того, входя для всех гостей будет свободным.  «Уверен, что фестиваль станет настоящим праздником музыки, поэзии, исполнительского искусства», – отметил его креативный директор Игорь Ветров.

Для слушателей подготовили сразу три концерта: 8 июля в 19:00, 9 июля в 14:00 и в 19:00.

«Причём все три концерта будут абсолютно разные, – подчеркнул Игорь Ветров. – Вечерний концерт 9 июля посвящён русским операм. А днём гости фестиваля услышат русские классические романсы, которые, разумеется, невозможно представить без поэзии Пушкина. Будут романсы и Рахманинова, и Глинки, и композиторов-любителей. А первый концерт, который откроет нашу программу 8 июля, – это, по сути, концерт-путешествие по различным музыкальным жанрам. Прозвучит и киномузыка, и музыка из драматических произведений. Будет такой концерт-кроссовер».

Для слушателей подготовили и музыкальные сюрпризы – произведения, которые обычно редко исполняются. Их специально включили в программу и адаптировали для звучания на открытом воздухе.

За симфоническую часть фестиваля будет отвечать Симфонический оркестр Санкт-Петербургской академической капеллы под руководством народного артиста России Александра Чернушенко.

«У нас ведь литературно-музыкальный фестиваль, – обратил внимание Игорь Ветров. – И это позволяет нам цитировать и сказки, и стихи, и поэмы, и выдержки из писем Пушкина. В общем весь пласт пушкинских художественных образов на протяжении трёх концертов мы постараемся высветить».

Для желающих добраться к месту его проведения будут курсировать автобусы из Пушкинских Гор до Михайловского (расписание здесь). Кроме того, все мероприятия фестиваля будут транслироваться на сайте культура.рф, на сайте фестиваля, а также на ресурсах Пушкинского заповедника.

Соавтор сценария фестиваля и ведущий Иннокентий Иванов добавил, что «если всё сложится удачно», то в 2024 году, в год 225-летия со дня рождения Пушкина, фестиваль в Михайловском снова соберёт слушателей.

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