Сотрудников «Почты России» поздравили с профессиональным праздником псковские депутаты

14:49, 07 июля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской почты, состоялось сегодня, 7 июля, в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы поздравил сотрудников управления федеральной почтовой связи Псковской области филиала «Почты России» депутат Алексей Форш.

«Ответственность, решительность, знание своего дела – вот основные качества сотрудников почтовой службы», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что именно благодаря сотрудникам «Почты России» жители Псковской области имеют возможность вовремя получать посылки, письма и телеграммы от дорогих и близких людей.

Также Алексей Форш вручил благодарственные письма почтальонам Наталье Николаевой, Сергею Кудрявцеву, Валентине Ганзиной и Ирине Керимовой.