Медали «За любовь и верность» вручили псковским семьям
Медали «За любовь и верность» и почётные грамоты вручили псковским семьям в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Сегодня медали получили шесть псковских семей – Николай и Елена Карпенко, Виталий и Светлана Машканцевы, Константин и Елена Сысоевы, Владимир и Людмила Овчинниковы, Александр и Татьяна Яковлевы, Игорь и Галина Беляевы.
Образцовый художественный коллектив детской вокальной студии «Позитив» выступил с творческими номерами перед гостями мероприятия.
Медалью «За любовь и верность» награждаются граждане России – супруги, прожившие в браке 25 и более лет, достойно воспитавшие детей, воспитывающие внуков, пользующиеся уважением среди своих сограждан.
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