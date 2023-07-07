Медали «За любовь и верность» вручили псковским семьям

15:01, 07 июля 2023, ПАИ

Медали «За любовь и верность» и почётные грамоты вручили псковским семьям в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сегодня медали получили шесть псковских семей – Николай и Елена Карпенко, Виталий и Светлана Машканцевы, Константин и Елена Сысоевы, Владимир и Людмила Овчинниковы, Александр и Татьяна Яковлевы, Игорь и Галина Беляевы.

Образцовый художественный коллектив детской вокальной студии «Позитив» выступил с творческими номерами перед гостями мероприятия.

Медалью «За любовь и верность» награждаются граждане России – супруги, прожившие в браке 25 и более лет, достойно воспитавшие детей, воспитывающие внуков, пользующиеся уважением среди своих сограждан.