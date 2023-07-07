Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» запустили в Псковском районе сегодня, 7 июля. На открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Псковского района Наталья Фёдорова, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото здесь и далее ПАИ

В рамках первой очереди компания запустила завод в деревне Спасовщина. Он производит заготовки для поддонов. Вторую очередь предприятия построили в деревне Знаменка. Оно предназначено для производства прессованных паллетных блоков. В качестве сырья для производства продукции используются отходы с завода первой очереди.

Всего в завод вложено почти 6 млрд инвестиций. 3,5 млрд на первый этап строительства и 2,4 млрд на вторую очередь, что позволило открыть 342 рабочих места. Заявленный объём выпускаемой продукции составляет 72 тысячи кубометров древесины в год.

«Проект важный не только для Псковского района, но и для всего региона. Также завод признан приоритетным и получает поддержку от Министерства промышленности и торговли России. Отдельные слова благодарности хочу выразить учредителям и руководителям предприятия, потому что, несмотря на все трудности, а их было очень и очень много, ни разу сроки не были нарушены. Желаю успехов и плодотворной работы», – сказал на церемонии открытия Михаил Ведерников.
Он также отметил, что зарплата сотрудников завода значительно выше средней зарплаты по Псковской области.

После торжественной церемонии открытия Михаил Ведерников и руководство предприятия нажали кнопку пуска завода.

Также глава региона посетил лабораторию предприятия, операторскую, из которой осуществляется управление самой мощной котельной в регионе, и другие секции завода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Некоторые заболевания почек можно увести в стойкую ремиссию на десятки лет – псковский нефролог
07 июля 2023

Церемонию открытия «Западных ворот» покажет ПАИ в прямом эфире
07 июля 2023

Грозы ожидаются в Псковской области 8 июля
07 июля 2023

Полтора литра чистой воды в день советует пить псковичам нефролог
07 июля 2023

Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» проходит в медиацентре ПАИ
07 июля 2023

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе
07 июля 2023

Медали «За любовь и верность» вручили псковским семьям
07 июля 2023

Псковский нефролог рассказала, как вовремя заметить заболевания почек

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...