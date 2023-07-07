Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе

15:23, 07 июля 2023, ПАИ

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» запустили в Псковском районе сегодня, 7 июля. На открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Псковского района Наталья Фёдорова, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках первой очереди компания запустила завод в деревне Спасовщина. Он производит заготовки для поддонов. Вторую очередь предприятия построили в деревне Знаменка. Оно предназначено для производства прессованных паллетных блоков. В качестве сырья для производства продукции используются отходы с завода первой очереди.

Всего в завод вложено почти 6 млрд инвестиций. 3,5 млрд на первый этап строительства и 2,4 млрд на вторую очередь, что позволило открыть 342 рабочих места. Заявленный объём выпускаемой продукции составляет 72 тысячи кубометров древесины в год.

«Проект важный не только для Псковского района, но и для всего региона. Также завод признан приоритетным и получает поддержку от Министерства промышленности и торговли России. Отдельные слова благодарности хочу выразить учредителям и руководителям предприятия, потому что, несмотря на все трудности, а их было очень и очень много, ни разу сроки не были нарушены. Желаю успехов и плодотворной работы», – сказал на церемонии открытия Михаил Ведерников.

Он также отметил, что зарплата сотрудников завода значительно выше средней зарплаты по Псковской области.

После торжественной церемонии открытия Михаил Ведерников и руководство предприятия нажали кнопку пуска завода.

Также глава региона посетил лабораторию предприятия, операторскую, из которой осуществляется управление самой мощной котельной в регионе, и другие секции завода.