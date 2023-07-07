Грозы ожидаются в Псковской области 8 июля

15:41, 07 июля 2023, ПАИ

8 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.