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Общество

Родиться – и к «Истокам». 120-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

В Псковской области утвердили новые меры поддержки рождаемости – новость оказалась горячо обсуждаемой, а новые меры – востребованными. Малышей, которые родятся в этом году, через лет 17-18 ждут ЕГЭ (или не ждут?), а пока нынешнее поколение выпускников с честью пережило этот этап своей жизни. У партий и кандидатов – свои экзамены, с теоретической и практической частью: закончился этап выдвижения кандидатов на губернаторские выборы. А те, кто «мимо кассы», с разной степенью успешности пытаются удержаться в медийной повестке.

Фото: ПАИ

Об этом, а также о вновь стартовавшем форуме «Истоки», крепком тыле наших ребят в СВО и невосполнимых потерях в журналистском кругу Псковской области – в очередном выпуске «Псковского телеграма».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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Родиться – и к «Истокам». 120-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

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