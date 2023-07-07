Кино должно вдохновлять людей на научно-технологический прорыв – эксперт
«Если мы хотим как страна совершить прорыв в будущее, завоевать его, то это невозможно сегодня сделать без научно-технологического прорыва. Кино должно вдохновлять нас на это», – заявил киножурналист Иван Кудрявцев во время интервью на радиостанции «7 НЕБО».
Он обратил внимание, что фильмы с отечественной фантастикой будут сейчас возвращаться в кино. «Я очень жду, что начнёт возвращаться фантастическое и научное кино», – сказал Иван Кудрявцев.
На данный момент учёные входят в пятёрку самых востребованных героев кинопрофессий, обратил внимание гость студии.
Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.
Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.
Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире.
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