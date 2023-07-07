Началась трансляция церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»

18:01, 07 июля 2023, ПАИ

Трансляция церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» началась на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в Пскове начали работать площадки фестиваля, который будет работать в Пскове до 9 июля включительно.

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 деятелей культуры. На открытии «Западных ворот» покажут художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее узнать о событии и о том, как оно прошло в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой нынешнего фестиваля можно ознакомиться здесь.