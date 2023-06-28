Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота»
Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали программу мероприятий. Об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля.
7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ, СУББОТА
9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ранее на пресс-конференции в медиацентре правительства региона сообщалось, что на кинофестивале псковичам покажут самый кассовый фильм Индии.
Кроме того, кинокартины своей страны представит генконсул Израиля в Санкт-Петербурге. Всего на кинофестивале будет представлено более 90 фильмов из разных стран.
Также показы фильмов в рамках фестиваля пройдут в районах Псковской области. Помимо кинопоказов, для гостей кинофестиваля организаторы подготовили около десяти мероприятий различного профиля.
Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.
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