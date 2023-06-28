Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота»

12:02, 28 июня 2023, ПАИ

Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали программу мероприятий. Об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля.

7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

8 ИЮЛЯ, СУББОТА

9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ранее на пресс-конференции в медиацентре правительства региона сообщалось, что на кинофестивале псковичам покажут самый кассовый фильм Индии.

Кроме того, кинокартины своей страны представит генконсул Израиля в Санкт-Петербурге. Всего на кинофестивале будет представлено более 90 фильмов из разных стран.

Также показы фильмов в рамках фестиваля пройдут в районах Псковской области. Помимо кинопоказов, для гостей кинофестиваля организаторы подготовили около десяти мероприятий различного профиля.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.