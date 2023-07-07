Три человека пострадали в ДТП с фурой в Пыталовском районе

16:34, 07 июля 2023, ПАИ

Три человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Пыталовском районе, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительным данным, 7 июля в деревне Вышгородок напротив поста ГАИ столкнулась фура Iveco с сербскими номерами, которой управлял 52-летний мужчина, и микроавтобус Toyota Hiace.

Установлено также, что в момент аварии в микроавтобусе находились восемь пассажиров. В результате ДТП пострадали 51-летний водитель транспортного средства и два пассажира. Им оказана помощь на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель фуры успел среагировать и вовремя повернул вправо, что позволило минимизировать последствия столкновения.

На месте работает бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.