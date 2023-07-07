Две трети россиян не одобряют ЕГЭ – опрос

16:33, 07 июля 2023, ПАИ

61% россиян не одобряет сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах, поддерживают эту практику 23% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Почти половина опрошенных (44%) ответили, что дальнейшее поступление в университеты осложнилось из-за этого экзамена. А 25%, наоборот, считают, что поступать в высшие учебные заведения благодаря ЕГЭ стало легче.

72% россиян отметили, что оценить уровень знаний выпускников школ позволяла только прежняя система вступительных экзаменов в университетах. На вопрос о том, сдавали ли россияне когда-либо выпускные экзамены по системе ЕГЭ, 57% ответили, что ни они, ни их дети не сдавали, 18% - сдавали, а у 24% ЕГЭ писали их дети.

