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Общество

Две трети россиян не одобряют ЕГЭ – опрос

61% россиян не одобряет сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах, поддерживают эту практику 23% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Почти половина опрошенных (44%) ответили, что дальнейшее поступление в университеты осложнилось из-за этого экзамена. А 25%, наоборот, считают, что поступать в высшие учебные заведения благодаря ЕГЭ стало легче.

72% россиян отметили, что оценить уровень знаний выпускников школ позволяла только прежняя система вступительных экзаменов в университетах. На вопрос о том, сдавали ли россияне когда-либо выпускные экзамены по системе ЕГЭ, 57% ответили, что ни они, ни их дети не сдавали, 18% - сдавали, а у 24% ЕГЭ писали их дети.
 

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