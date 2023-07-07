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Общество

Два участка федеральных трасс отремонтируют в Псковской области

Ремонт федеральной автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковском районе и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель пройдёт этим летом. Всего в Псковской области планируют отремонтировать 55 километров федеральных трасс Р-23 и Р-56. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы начнутся 10 июля со 105-го по 140-й километр трассы Р-56.

До середины августа здесь будет выполнено устройство защитного слоя из литой эмульсионно-минеральной смеси типа «Сларри-Сил» и нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.

«Данная технология остаётся достаточно эффективным решением для повышения сцепных свойств дорожного покрытия. Также она помогает сохранить его качество, увеличить прочность и устойчивость к воздействию различных факторов, обеспечить его герметичность и продлить срок службы дороги в целом», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году устройство защитных слоёв по этой технологии выполнялось на участке дороги Р-56 со 140-го по 197-й километр.

Аналогичные работы подрядчик в середине августа начнёт на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь с 481-го по 501-й километр в Пустошкинском и Невельском районах.

На объекте выполнят работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия «картами» с последующим устройством выравнивающего и защитного слоя типа «Сларри-Сил», после чего рабочие нанесут разметку.

На участках производства работ вводится реверсивное движение с ручным регулированием в соответствии с утвержденной и согласованной схемой. Установлены дорожные знаки. Скорость ограничена до 40 километров в час.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать установленный скоростной режим, не выезжать на ещё закрытые участки, в том числе для того, чтобы уберечь автомобили от получения повреждений в период стабилизации только что уложенного покрытия.

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