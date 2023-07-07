Укладка асфальта на улице Коммунальной в Пскове начнётся на следующей неделе

17:48, 07 июля 2023, ПАИ

Укладка асфальта начнётся на улице Коммунальной в Пскове на следующей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Отметим, что с 11 по 14 июля дорожные работы пройдут на участке от улицы Балтийской до улицы Западной. С 17 по 20 июля – от улицы Западной до улицы Юбилейной.

Движение автотранспорта ограничат по полосам.

Кроме того, продлевается перекрытие участка улицы Николая Васильева в районе здания № 15 в связи с аварийными работами на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации до 11 июля. Движение общественного транспорта осуществляется по улице Новгородской.