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Общество

Громкое дело о посуточной сдаче квартиры в Пскове вернулось в суд

В Псковском городском суде началось повторное рассмотрение так называемого «дела Бахиревых». Супруги из Пскова больше трех лет отстаивают свое право сдавать квартиру внаём посуточно, пройдя за это время все возможные судебные инстанции.

В марте 2023 года Конституционный суд РФ постановил, что первоначальное решение Псковского городского суда по их делу подлежит пересмотру, как основанное на неконституционном толковании нормы закона. И все началось с самого начала. Корреспондент «АиФ-Псков» побывал на первом заседании нового процесса.

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