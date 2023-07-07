В эфир вышел 120-й выпуск «Псковского телеграма»

18:38, 07 июля 2023, ПАИ

120-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 7 июля.

В Псковской области утвердили новые меры поддержки рождаемости – новость оказалась горячо обсуждаемой, а новые меры – востребованными. Малышей, которые родятся в этом году, через лет 17-18 ждут ЕГЭ (или не ждут?), а пока нынешнее поколение выпускников с честью пережило этот этап своей жизни. У партий и кандидатов – свои экзамены с теоретической и практической частью: закончился этап выдвижения кандидатов на губернаторские выборы. А те, кто «мимо кассы», с разной степенью успешности пытаются удержаться в медийной повестке.

Об этом, а также о вновь стартовавшем форуме «Истоки», крепком тыле наших ребят в СВО и невосполнимых потерях в журналистском кругу Псковской области – в очередном выпуске «Псковского телеграма».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».