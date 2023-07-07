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Происшествия

У островича конфисковали автомобиль за пьяную езду

У островича конфисковали автомобиль за пьяную езду. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что в этом году мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Он управлял транспортным средством без прав в состоянии опьянения. 

В мае он управлял машиной ВАЗ-2106 будучи пьяным. Мужчина был остановлен инспектором ДПС, после чего островича отстранили от управления транспортными средствами после того, как было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое оказалось положительным. В этом месяце он также управлял мопедом в состоянии опьянения. 

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 450 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. 

В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ автомобиль конфискован в доход государства. Оснований для конфискации мопеда у суда не имелось, поскольку он не принадлежит подсудимому.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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