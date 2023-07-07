Гол псковского футболиста признан лучшим в восьмом туре юношеской лиги

20:00, 07 июля 2023, ПАИ

Гол псковского футболиста Даниила Силантьева признан лучшим в восьмом туре Юношеской футбольной лиги Северо-Запада по 2006 годам рождения. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители были рады, что я забил первый гол в сезоне. Сказали, что я большой молодец, поскольку спас команду от поражения. Такую награду получаю впервые», – рассказал Даниил Силантьев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Даниил Силантьев играет на позиции правого защитника, поэтому забивает редко: «Стараюсь подключаться в атаку, чтобы помочь команде забить гол или отдать голевой пас».

Пскович отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. «Необходимо ставить новые цели и стараться воплотить их в реальность», – заключил он.