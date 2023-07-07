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Псковичи стали призёрами на международном турнире по шахматам

Псковичи стали призёрами на международном турнире по шахматам. Турнир «Псков–2023» проходил в гимназии № 29 с 26 по 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова. 

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В соревнованиях приняло участие более 170 спортсменов из разных регионов России.

Эвелина Галаханова в общем зачёте заняла третье место, а в турнире по быстрым шахматам завоевала «золото». 

В ночном блице-марафоне с гандикапом Владислав Мерзанюков стал серебряным призёром, а Эвелина Галаханова получила бронзовую медаль. 

В детском турнире для шахматистов 2009 года рождения и моложе Иван Черненко занял второе место. 

В детском турнире для шахматистов 2013 года рождения и младше Анвар Файзулин стал вторым в общем зачёте из 34 участников. В этой же возрастной категории первое и второе места завоевали Ксения Васильева и Анфиса Галаханова.

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