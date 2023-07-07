Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков

23:50, 07 июля 2023, ПАИ

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина (1988-1996) генерал-полковник Борис Корольков скончался в Москве на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата клуба военачальников Николай Дерябин.

«Вчера на 87-м году жизни скончался заслуженный военный лётчик, бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР, бывший начальник военно-воздушной академии имени Гагарина, доктор военных наук, профессор, генерал-полковник Корольков Борис Фёдорович. Об этом мне сегодня сообщила его супруга», – сказал Дерябин.

Дерябин отметил, что решение о дате и месте захоронения будет принято позже.

Борис Корольков родился в 1936 году в Белорецке (Башкирия), в 1955 году поступил в Чкаловское (Оренбургское) лётное училище по профилю «Истребительная авиация». В период с 1960 по 1965 годы служил в 24-й воздушной армии, дислоцированной в ГДР. В конце 1970-х окончил Академию Генштаба ВВС СССР, за планирование воздушных операций советских ВВС в Афганистане был удостоен ордена Красного знамени.

В 1985-1988 занимал должность первого заместителя главкома ВВС, которую покинул из-за конфликта с тогдашним министром обороны СССР Дмитрием Язовым. Как писал Корольков в своих мемуарах, в 1988 году, когда он исполнял обязанности главкома в Ейском лётном училище, случилась катастрофа: из-за попадания воды в топливо потерпел крушение самолёт Ан-12, 22 человека из 71 на борту погибли. Тогда Корольков заступился за лётчиков, за что вынужден был покинуть должность.

С 1988 по 1996 год работал начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина (Монино, Московская область).

