Гдовский поэт стал призёром конкурса «Герои Великой Победы»

22:42, 07 июля 2023, ПАИ

Гдовский поэт Игорь Сычёв стал полуфиналистом международного конкурса «Герои Великой Победы», сообщает газета «Гдовская заря».

Всего в конкурсе участвовали 8131 авторов, которые представили конкурсной комиссии стихотворения на военно-патриотическую тему.

При этом, сразу три стихотворения под авторством Игоря Сычёва вошли в топ-20 лучших работ конкурса в номинации «Поэзия».