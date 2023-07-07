Гдовский поэт стал призёром конкурса «Герои Великой Победы»
Гдовский поэт Игорь Сычёв стал полуфиналистом международного конкурса «Герои Великой Победы», сообщает газета «Гдовская заря».
Всего в конкурсе участвовали 8131 авторов, которые представили конкурсной комиссии стихотворения на военно-патриотическую тему.
При этом, сразу три стихотворения под авторством Игоря Сычёва вошли в топ-20 лучших работ конкурса в номинации «Поэзия».
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