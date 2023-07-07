ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России

22:58, 07 июля 2023, ПАИ

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024 и 2025 годах, сообщает РИА Новости.

«Изменение оптовых цен на газ будет плановым и первым за полтора года», – отметили в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве пояснили, что средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, это поможет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы.

В Минэнерго необходимость индексации тарифов объяснили тем, что сейчас более 30 % российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.

Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022 года также на 8,5 %.

