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Общество

До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 июля. Об этом сообщается в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Ночью без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь и гроза. Будет дуть ветер северных направлений со скоротсью 3-8 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

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