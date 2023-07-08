До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 июля

10:35, 08 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 июля. Об этом сообщается в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

Ночью без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь и гроза. Будет дуть ветер северных направлений со скоротсью 3-8 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.