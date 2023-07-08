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Общество

Александр Котов: Семья – духовная опора человека

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Забота, поддержка, любовь, понимание – эти ценности нужны каждому человеку для ощущения благополучия в жизни, и именно эти слова как нельзя лучше подходят для описания счастливой крепкой семьи. От наших предков нам передалось понимание важности семейных связей – в семьи люди вместе переживают радость и горе, удачи и трудности», – отметил спикер облсобрания.

Он заметил, что цифровая реальность во многом поменяла жизнь. «Со стремительным распространением цифровых технологий может показаться, что традиции и привычные устои теряют актуальность, но это не так. Семья, построенная на любви и уважении, была и остаётся духовной опорой человека, фундаментом здорового общества, основой процветающего государства», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Александр Котов пожелал всем, кто ещё не встретил на жизненном пути близкого человека, обрести семейное счастье, а тем, кто уже построил семью, беречь и укреплять её. «Пусть удача сопутствует всем благим начинаниям, пусть будет мир и любовь!» – заключил он.

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