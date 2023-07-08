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Михаил Васильев назвал критерии современного управленца-государственника

Критерии управленца-государственника назвал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Фото: ПАИ

«Соотносить себя со своей страной и народом, думать в парадигме интересов и благополучия людей, способным интеллектуально и физически брать на себя ответственность за жизни и судьбы людей в масштабах региона – это безусловные критерии управленца-государственника!» – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что готовность служить народу и Родине, личные данные, способности и потенциал выпускников важнее бывших заслуг при назначении на должности.

По словам Михаила Васильева, в компетенциях государственных управленцев должен быть синтез профессиональных и личностных качеств: проектное и системное мышление, навык аналитика и качественной работы с большими данными, навык критического мышления, знание принципов управления большими социальными группами, духовная целостность, психологическая устойчивость на основе идеологических основ нашей страны и нашей культуры. 

«У человека, работающего во власти, на мой взгляд, безусловно должны быть ограничения, препятствующие различным превышениям своих полномочий, направленных на личное обогащение. Здесь должна быть модель, близкая к корпоративной: власть не в смысле «разделять и властвовать», а быть исключительно в роли эффективного и результативного управленца процессов и проектов», – подчеркнул Михаил Васильев.

Он также заметил, что управленцы должны иметь специальное образование, опыт, наличие семьи и детей. «При этом семья и дети, должны жить и учиться в своей стране. Если чиновники отправляют детей в другие страны на учёбу, то неизбежно с профессиональными компетенциями, там, за бугром, будет прививаться чуждая нам идеология и ценности, которые могут вернуться бумерангом в этом или следующих поколениях», – заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

«И ключевым посылом здесь является этический и уголовный кодекс, которые должны сформировать модели поведения всех чиновников, направленные на этику созидательных проектов и программ для благополучия людей», – резюмировал эксперт.

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