Псковичи могут принять участие в Форуме молодых семей
Форум молодых семей пройдёт в Пскове 16 июля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«У нас очень много дружных и счастливых семей. Приятно видеть, что многие из них активно участвуют в общественной жизни, готовы реализовывать свои идеи и менять мир в лучшую сторону», – отметил он.
Для таких инициативных семей проводится областной форум. В этом году он состоится на территории сквера ПсковГУ (улица Ленина, 2). Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться по ссылке.
Молодые люди получат возможность принять участие в круглом столе, работе просветительских площадок на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей.
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