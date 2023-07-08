Псковичи могут принять участие в Форуме молодых семей

11:21, 08 июля 2023, ПАИ

Форум молодых семей пройдёт в Пскове 16 июля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«У нас очень много дружных и счастливых семей. Приятно видеть, что многие из них активно участвуют в общественной жизни, готовы реализовывать свои идеи и менять мир в лучшую сторону», – отметил он.

Для таких инициативных семей проводится областной форум. В этом году он состоится на территории сквера ПсковГУ (улица Ленина, 2). Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться по ссылке.

Молодые люди получат возможность принять участие в круглом столе, работе просветительских площадок на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей.